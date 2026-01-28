Quine Caval’Causse à Durbans Durbans
Quine Caval’Causse à Durbans Durbans mercredi 18 février 2026.
Quine Caval’Causse à Durbans
Salle des fêtes Durbans Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Notre association Caval'Causse, liée au centre équestre d'Escazalou, organise son premier loto le dimanche, un moment convivial avec de nombreux lots à gagner.
Notre association Caval'Causse, liée au centre équestre d'Escazalou, organise son premier loto le dimanche, un moment convivial avec de nombreux lots à gagner.
.
Salle des fêtes Durbans 46320 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our association Caval'Causse, linked to the d'Escazalou equestrian center, is organizing its first lotto on Sunday, a convivial moment with many prizes to be won.
L’événement Quine Caval’Causse à Durbans Durbans a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Figeac