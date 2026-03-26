Quine de la chorale Au Fil des Chants

66 rue de la Fontaine Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Organisé par la chorale Au Fil des Chants . Super Quine d’une valeur de 600€

5 .

66 rue de la Fontaine Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie aufildeschants12@gmail.com

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English :

Organized by the Au Fil des Chants choir. Super Quine worth 600?

L’événement Quine de la chorale Au Fil des Chants Baraqueville a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)