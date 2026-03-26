Quine de la chorale Au Fil des Chants Baraqueville
Quine de la chorale Au Fil des Chants Baraqueville dimanche 29 mars 2026.
Quine de la chorale Au Fil des Chants
66 rue de la Fontaine Baraqueville Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Organisé par la chorale Au Fil des Chants . Super Quine d’une valeur de 600€
5 .
66 rue de la Fontaine Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie aufildeschants12@gmail.com
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English :
Organized by the Au Fil des Chants choir. Super Quine worth 600?
L’événement Quine de la chorale Au Fil des Chants Baraqueville a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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