Quine de la chorale Au fil des chants Rue de la fontaine Baraqueville
Quine de la chorale Au fil des chants Rue de la fontaine Baraqueville dimanche 29 mars 2026.
Quine de la chorale Au fil des chants
Rue de la fontaine Carcenac-Peyralès Baraqueville Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
.
Rue de la fontaine Carcenac-Peyralès Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 6 30 15 11 57 aufildeschants12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Quine de la chorale Au fil des chants Baraqueville a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)