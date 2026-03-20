Quine de la crèche Copains Câlins rue de la Gare Aguessac
Quine de la crèche Copains Câlins rue de la Gare Aguessac dimanche 29 mars 2026.
Quine de la crèche Copains Câlins
rue de la Gare Espace Culturel Aguessac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
La crèche associative Copains Câlins vous donne rendez-vous pour son événement majeur de l’année ! Venez tenter votre chance et soutenir nos enfants dans une ambiance conviviale.
Date Dimanche 29 mars 2026 Lieu Espace Culturel d’Aguessac (6 Rue de la Gare) Horaires Ouverture des portes à 13h00 | Début des parties à 14h00
À GAGNER Plus de 4 000 € de lots !
SUR PLACE Tombola, partie spéciale, buvette et petite restauration.
Tarifs 3€ le carton 8€ les 3 15€ les 6 20€ les 10 cartons. Événement traditionnel Sans ordinateur
Venez nombreux pour partager ce moment et aider notre crèche associative ! .
rue de la Gare Espace Culturel Aguessac 12520 Aveyron Occitanie bureau.copainscalins@gmail.com
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English :
L’événement Quine de la crèche Copains Câlins Aguessac a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)