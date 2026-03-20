Quine de la crèche Copains Câlins rue de la Gare Aguessac

Quine de la crèche Copains Câlins Espace Culturel Aguessac 2026-03-29

Quine de la crèche Copains Câlins rue de la Gare Aguessac dimanche 29 mars 2026.

Quine de la crèche Copains Câlins

rue de la Gare Espace Culturel Aguessac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

La crèche associative Copains Câlins vous donne rendez-vous pour son événement majeur de l’année ! Venez tenter votre chance et soutenir nos enfants dans une ambiance conviviale.
Date Dimanche 29 mars 2026 Lieu Espace Culturel d’Aguessac (6 Rue de la Gare) Horaires Ouverture des portes à 13h00 | Début des parties à 14h00
À GAGNER Plus de 4 000 € de lots !
SUR PLACE Tombola, partie spéciale, buvette et petite restauration.
Tarifs 3€ le carton 8€ les 3 15€ les 6 20€ les 10 cartons. Événement traditionnel Sans ordinateur
Venez nombreux pour partager ce moment et aider notre crèche associative !   .

rue de la Gare Espace Culturel Aguessac 12520 Aveyron Occitanie   bureau.copainscalins@gmail.com

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English :

L’événement Quine de la crèche Copains Câlins Aguessac a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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