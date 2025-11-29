Quine de la Maison de l’Amitié Villefranche-de-Rouergue
Quine de la Maison de l’Amitié Villefranche-de-Rouergue samedi 29 novembre 2025.
Quine de la Maison de l’Amitié
8 rue des Frères Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Nombreux lots Super Quine Partie spéciale réservée aux perdants
Venez tenter votre chance !
8 rue des Frères Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 15 19
English :
Lots of prizes Super Quine Special game reserved for losers
Come and try your luck!
German :
Zahlreiche Preise Super Quine Sonderteil nur für Verlierer
Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück!
Italiano :
Tanti premi Super Quine Gioco speciale riservato ai perdenti
Venite a tentare la fortuna!
Espanol :
Muchos premios Super Quine Juego especial reservado a los perdedores
¡Ven a probar suerte!
L’événement Quine de la Maison de l’Amitié Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-11-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)