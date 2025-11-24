Quine de la Maison de Quartier de Gourgan

Boulevard du Maréchal Lattre de Tassigny Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

2 Cartons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Venez nombreux au Quine organisé par la Maison de Quartier de Gourgan. De nombreux lots sont à gagner.

Lundi 24 novembre à 13h30, petite restauration sur place et réservations aux 05 65 75 67 73.

Quine coorganisé par la Maison de quartier et le club des ainés. 5 .

Boulevard du Maréchal Lattre de Tassigny Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 67 73

English :

Come along to the Quine organized by the Maison de Quartier de Gourgan. Lots of prizes to be won.

German :

Kommen Sie zahlreich zum Quine, das vom Maison de Quartier de Gourgan organisiert wird. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Italiano :

Partecipate alla Quine organizzata dalla Maison de Quartier de Gourgan. In palio tanti premi.

Espanol :

Ven al Quine organizado por la Maison de Quartier de Gourgan. Podrás ganar muchos premios.

L’événement Quine de la Maison de Quartier de Gourgan Rodez a été mis à jour le 2025-11-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)