Quine de la Maison de Quartier de Gourgan Rodez
Quine de la Maison de Quartier de Gourgan Rodez lundi 24 novembre 2025.
Quine de la Maison de Quartier de Gourgan
Boulevard du Maréchal Lattre de Tassigny Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
2 Cartons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-24
fin : 2025-11-24
Date(s) :
2025-11-24
Venez nombreux au Quine organisé par la Maison de Quartier de Gourgan. De nombreux lots sont à gagner.
Lundi 24 novembre à 13h30, petite restauration sur place et réservations aux 05 65 75 67 73.
Quine coorganisé par la Maison de quartier et le club des ainés. 5 .
Boulevard du Maréchal Lattre de Tassigny Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 67 73
English :
Come along to the Quine organized by the Maison de Quartier de Gourgan. Lots of prizes to be won.
German :
Kommen Sie zahlreich zum Quine, das vom Maison de Quartier de Gourgan organisiert wird. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.
Italiano :
Partecipate alla Quine organizzata dalla Maison de Quartier de Gourgan. In palio tanti premi.
Espanol :
Ven al Quine organizado por la Maison de Quartier de Gourgan. Podrás ganar muchos premios.
L’événement Quine de la Maison de Quartier de Gourgan Rodez a été mis à jour le 2025-11-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)