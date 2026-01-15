Quine de la Maison de Quartier de Gourgan Rodez

Quine de la Maison de Quartier de Gourgan

Quine de la Maison de Quartier de Gourgan co-organisé avec le Club des Ainés.

Réservations au 05 65 75 67 73.

Boulevard de Lattre de Tassigny Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 67 73

Quine organized by the Maison de Quartier de Gourgan in conjunction with the Club des Ainés.

Reservations on 05 65 75 67 73.

