QUINE de la Pétanque Réquistanaise
Réquista Aveyron
Début : Vendredi 2025-12-12
Venez tenter votre chance ! A 20h30 à la salle de spectacles de Réquista
De nombreux lots à gagner !
Appareils ménagers, jambons, canards gras, paniers garnis, bons d’achats… et bien d’autres surprises vous attendent.
Tarifs des cartons
3 cartons 10 €
5 cartons 15 €
7 cartons 20 €
Une belle occasion de tenter votre chance, passer un bon moment et repartir peut-être les bras bien chargés !
Renseignements petanquerequistanaise@hotmail.fr .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 21 23
English :
Come and try your luck! 8:30 pm at the Réquista concert hall
German :
Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück! Um 20:30 Uhr im Veranstaltungssaal von Réquista
Italiano :
Venite a tentare la fortuna! Alle 20.30 presso l’auditorium Réquista
Espanol :
¡Ven a probar suerte! 20.30 h en el teatro Réquista
