QUINE de la Pétanque Réquistanaise

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Venez tenter votre chance ! A 20h30 à la salle de spectacles de Réquista

De nombreux lots à gagner !

Appareils ménagers, jambons, canards gras, paniers garnis, bons d’achats… et bien d’autres surprises vous attendent.

Tarifs des cartons

3 cartons 10 €

5 cartons 15 €

7 cartons 20 €

Une belle occasion de tenter votre chance, passer un bon moment et repartir peut-être les bras bien chargés !

Renseignements petanquerequistanaise@hotmail.fr .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 21 23

English :

Come and try your luck! 8:30 pm at the Réquista concert hall

German :

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück! Um 20:30 Uhr im Veranstaltungssaal von Réquista

Italiano :

Venite a tentare la fortuna! Alle 20.30 presso l’auditorium Réquista

Espanol :

¡Ven a probar suerte! 20.30 h en el teatro Réquista

