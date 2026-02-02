Quine de la Saint-Valentin

Laval-Roquecezière Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’APE de l’école de Laclaparède vous invite à son quine annuel à la salle polyvalente spécial Saint-Valentin ! Super lot des amoureux, quine des enfants… venez nombreux tenter votre chance !

Quine sans ordinateur

Vente de crêpes et boissons

1 carton 3€

4 cartons 10€

6 cartons 15€

10 cartons 20€ .

Laval-Roquecezière 12380 Aveyron Occitanie +33 6 12 28 94 73

English :

The APE of the Laclaparède school invites you to its annual Valentine’s Day quine at the salle polyvalente! Super prize for lovers, children’s quine… come and try your luck!

L’événement Quine de la Saint-Valentin Laval-Roquecezière a été mis à jour le 2026-01-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)