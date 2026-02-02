Quine de la Saint-Valentin Laval-Roquecezière
Quine de la Saint-Valentin Laval-Roquecezière samedi 14 février 2026.
Quine de la Saint-Valentin
Laval-Roquecezière Aveyron
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
L’APE de l’école de Laclaparède vous invite à son quine annuel à la salle polyvalente spécial Saint-Valentin ! Super lot des amoureux, quine des enfants… venez nombreux tenter votre chance !
Quine sans ordinateur
Vente de crêpes et boissons
1 carton 3€
4 cartons 10€
6 cartons 15€
10 cartons 20€ .
Laval-Roquecezière 12380 Aveyron Occitanie +33 6 12 28 94 73
English :
The APE of the Laclaparède school invites you to its annual Valentine’s Day quine at the salle polyvalente! Super prize for lovers, children’s quine… come and try your luck!
