Quine de l’ADMR dimanche 4 janvier à 14h à la salle des fêtes de Marcillac.
De nombreux lots à gagner. Pas de quine à l’ordinateur.
Les bénéfices de cette manifestation permettront de financer un goûter pour les personnes aidées et récompenser l’ensemble des salariés. .
Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie
English :
ADMR Quine Sunday January 4 at 2pm at the Marcillac village hall.
L’événement Quine de l’ADMR à Marcillac Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2025-12-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)