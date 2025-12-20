Quine de l’ADMR à Marcillac

Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Quine de l’ADMR dimanche 4 janvier à 14h à la salle des fêtes de Marcillac.

De nombreux lots à gagner. Pas de quine à l’ordinateur.

Les bénéfices de cette manifestation permettront de financer un goûter pour les personnes aidées et récompenser l’ensemble des salariés. .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ADMR Quine Sunday January 4 at 2pm at the Marcillac village hall.

L’événement Quine de l’ADMR à Marcillac Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2025-12-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)