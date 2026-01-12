Quine de l’ADMR La Salvetat-Peyralès
Quine de l’ADMR La Salvetat-Peyralès dimanche 15 février 2026.
Quine de l’ADMR
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Nombreux lots à remporter !
.
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie lasalvetat@fede12.admr.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lots of prizes to be won!
L’événement Quine de l’ADMR La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-01-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)