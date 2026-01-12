Quine de l’ADMR Rieupeyroux
Quine de l’ADMR Rieupeyroux dimanche 25 janvier 2026.
Quine de l’ADMR
Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Venez tenter votre chance !
2 super quines + 16 parties
.
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your luck!
2 super quines + 16 games
L’événement Quine de l’ADMR Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-01-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)