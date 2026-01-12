Quine de l’ADMR

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Venez tenter votre chance !

2 super quines + 16 parties

.

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your luck!

2 super quines + 16 games

L’événement Quine de l’ADMR Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-01-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)