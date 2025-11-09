Quine de l’APE de Brommat Brommat
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Brommat.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Brommat.
De nombreux lots à gagner! .
English :
Organized by the Association des Parents d’Elèves de l’école de Brommat.
German :
Organisiert von der Association des Parents d’Elèves de l’école de Brommat (Elternverein der Schule von Brommat).
Italiano :
Organizzato dall’Associazione dei Genitori di Elèves de l’école de Brommat.
Espanol :
Organizado por la Association des Parents d’Elèves de l’école de Brommat.
