Quine de l’APE de Brommat Brommat

Quine de l’APE de Brommat Brommat dimanche 9 novembre 2025.

Quine de l’APE de Brommat

Le Bourg Brommat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Brommat.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Brommat.

De nombreux lots à gagner! .

Le Bourg Brommat 12600 Aveyron Occitanie

English :

Organized by the Association des Parents d’Elèves de l’école de Brommat.

German :

Organisiert von der Association des Parents d’Elèves de l’école de Brommat (Elternverein der Schule von Brommat).

Italiano :

Organizzato dall’Associazione dei Genitori di Elèves de l’école de Brommat.

Espanol :

Organizado por la Association des Parents d’Elèves de l’école de Brommat.

L’événement Quine de l’APE de Brommat Brommat a été mis à jour le 2025-09-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)