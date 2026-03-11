Quine de l’APE de l’école de Martiel

Début : Samedi 2026-03-14

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de Martiel vous convie à son quine ce samedi 14 mars à 20h30 (ouverture des portes à 20h) à la salle des fêtes de Martiel.

Parmi les lots, vous aurez la chance de gagner de nombreux bons d’achat, des smartphones ou des jambons. Cette année, plus de 5000 euros de lots vous y attendent ! N’hésitez pas à venir nombreux ! .

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 87 67 35 40 apeecoledemartiel@gmail.com

English :

The Association des Parents d?Elèves de l?Ecole de Martiel invites you to its quine on Saturday March 14 at 8.30pm (doors open at 8pm) at the Salle des Fêtes in Martiel.

L’événement Quine de l’APE de l’école de Martiel Martiel a été mis à jour le 2026-03-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)