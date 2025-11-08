Quine de l’APE de Saint-Jean-Delnous Saint-Jean-Delnous
Saint-Jean-Delnous Aveyron
Début : Samedi 2025-11-08
à la salle des fêtes. Nombreux lots. Plus d’info 06 88 90 98 03
Saint-Jean-Delnous 12170 Aveyron Occitanie
English :
in the village hall. Many prizes. Further info: 06 88 90 98 03
German :
in der Festhalle statt. Zahlreiche Preise zu gewinnen. Weitere Informationen: 06 88 90 98 03
Italiano :
nella sala del villaggio. Numerosi premi. Ulteriori informazioni: 06 88 90 98 03
Espanol :
en el salón del pueblo. Numerosos premios. Más información: 06 88 90 98 03
