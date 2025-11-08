Quine de l’APE de Saint-Jean-Delnous

Saint-Jean-Delnous Aveyron

Début : Samedi 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

à la salle des fêtes. Nombreux lots. Plus d’info 06 88 90 98 03

Saint-Jean-Delnous 12170 Aveyron Occitanie

English :

in the village hall. Many prizes. Further info: 06 88 90 98 03

German :

in der Festhalle statt. Zahlreiche Preise zu gewinnen. Weitere Informationen: 06 88 90 98 03

Italiano :

nella sala del villaggio. Numerosi premi. Ulteriori informazioni: 06 88 90 98 03

Espanol :

en el salón del pueblo. Numerosos premios. Más información: 06 88 90 98 03

