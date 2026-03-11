Quine de l’APE de Toulonjac Toulonjac
Quine de l’APE de Toulonjac Toulonjac samedi 28 mars 2026.
Toulonjac Aveyron
Début : Samedi 2026-03-28
L’Association des Parents d’Élèves de Toulonjac organise son quine à la salle des fêtes, au profit des projets pédagogiques de l’école !
De nombreux lots à gagner + de 4 000€ de cadeaux à remporter !
1 carton 3€
Plaque de 3 8€
Plaque de 4 10€ 10 .
Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie toulonjacape@gmail.com
English :
The Association des Parents d?Élèves de Toulonjac (Toulonjac Parents’ Association) organizes its quine at the Salle des Fêtes, in aid of the school’s educational projects!
