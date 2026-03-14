Quine de l’APE des Ecoles Publiques

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Venez nombreux à la salle des fêtes de Saint-Affrique pour une soirée conviviale !

Ce traditionnel Quine, organisé par l’APE , sera l’occasion de passer un agréable moment en famille, tout en soutenant des projets pour nos enfants.

Les numéros seront annoncés en français et en occitan par les élèves des classes bilingues.

De nombreux lots sont à gagner plus de 3000 € de lots !

Parmi lesquels Cartes Coeur de Ville ; Bon cadeau voyage ; Location de voiture + restaurant ; Bons d’achats ; entrées parcs ; Jambons ; Bouteilles ; Cafetière ; Perceuse ; Ponceuse ; Location VTT ; Bijou … et bien d’autres surprises !

Nouveauté cette année le quine atomique réservé aux enfants sera particulièrement gâté avec de nombreux et beaux lots à gagner livres, jeux et articles de sport, pour une valeur totale de 400 € !

Des boissons et des gâteaux seront en vente sur place. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie apesaintaff@laposte.net

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English :

Come along to the Salle des Fêtes in Saint-Affrique for a convivial evening!

This traditional Quine, organized by the APE, will be an opportunity to spend a pleasant evening with the family, while supporting projects for our children.

L’événement Quine de l’APE des Ecoles Publiques Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)