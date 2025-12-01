Quine de l’APE Nuces Valady
Quine de l’APE Nuces Valady dimanche 14 décembre 2025.
Quine de l’APE Nuces
Valady Aveyron
Début : Dimanche 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
A 14h00, à la salle des fêtes de Nuce ! Quine, nombreux lots à gagner !
Valady 12330 Aveyron Occitanie ape.ecole.nuces@gmail.com
English :
At 2pm, at the Nuce village hall! Quine, lots to win!
German :
Um 14:00 Uhr in der Festhalle von Nuce! Quine, zahlreiche Preise zu gewinnen!
Italiano :
Alle 14, nella sala del villaggio di Nuce! Quino, tanti premi in palio!
Espanol :
A las 14h, en la sala de fiestas de Nuce Quino, ¡muchos premios para ganar!
L’événement Quine de l’APE Nuces Valady a été mis à jour le 2025-09-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)