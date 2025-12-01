Quine de l’APE Nuces Valady

Quine de l’APE Nuces Valady dimanche 14 décembre 2025.

Quine de l’APE Nuces

Valady Aveyron

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

A 14h00, à la salle des fêtes de Nuce ! Quine, nombreux lots à gagner !

Valady 12330 Aveyron Occitanie ape.ecole.nuces@gmail.com

English :

At 2pm, at the Nuce village hall! Quine, lots to win!

German :

Um 14:00 Uhr in der Festhalle von Nuce! Quine, zahlreiche Preise zu gewinnen!

Italiano :

Alle 14, nella sala del villaggio di Nuce! Quino, tanti premi in palio!

Espanol :

A las 14h, en la sala de fiestas de Nuce Quino, ¡muchos premios para ganar!

L’événement Quine de l’APE Nuces Valady a été mis à jour le 2025-09-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)