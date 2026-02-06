Quine de l’ASCBR Lunac
Quine de l’ASCBR Lunac samedi 7 février 2026.
Quine de l’ASCBR
Lunac Aveyron


Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
De nombreux lots à gagner !
Organisé par l’Avenir Sportif et Culturel du Bas Rouergue.
2 gros lots.
Escapades Fugue Romantique à l’Hôtel Spa Le Saint Cirq.
+ de 3000 euros de lots
Tombola enfants gratuite .
Lunac 12270 Aveyron Occitanie
English :
Many prizes to be won!
