Quine de l’ASCBR

Lunac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

De nombreux lots à gagner !

Organisé par l’Avenir Sportif et Culturel du Bas Rouergue.

2 gros lots.

Escapades Fugue Romantique à l’Hôtel Spa Le Saint Cirq.

+ de 3000 euros de lots

Tombola enfants gratuite .

Lunac 12270 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Many prizes to be won!

L’événement Quine de l’ASCBR Lunac a été mis à jour le 2026-02-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)