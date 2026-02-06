Quine de l’association Belcastel Accueil Information 167, Route des Berges de l’Aveyron 12390 Belcastel Belcastel

Quine de l’association Belcastel Accueil Information

167, Route des Berges de l'Aveyron 12390 Belcastel

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

A 20h30 à la salle des fêtes de Belcastel, organisé par Belcastel Accueil Information.

153, Route des Berges de l'Aveyron Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 52 25 mairie@belcastel.fr

English :

At 8:30pm at Belcastel village hall, organized by Belcastel Accueil Information.

L’événement Quine de l’association Belcastel Accueil Information Belcastel a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)