Quine de l’association Belcastel Accueil Information 167, Route des Berges de l’Aveyron 12390 Belcastel Belcastel

Quine de l'association Belcastel Accueil Information
167, Route des Berges de l'Aveyron 12390 Belcastel
samedi 14 mars 2026.
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
A 20h30 à la salle des fêtes de Belcastel, organisé par Belcastel Accueil Information.
+33 5 65 64 52 25 mairie@belcastel.fr
English :
At 8:30pm at Belcastel village hall, organized by Belcastel Accueil Information.
L’événement Quine de l’association Belcastel Accueil Information Belcastel a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)