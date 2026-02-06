Quine de l’association Belcastel Accueil Information 167, Route des Berges de l’Aveyron 12390 Belcastel Belcastel

Quine de l’association Belcastel Accueil Information 167, Route des Berges de l’Aveyron 12390 Belcastel Belcastel samedi 14 mars 2026.

Début : 2026-03-14
A 20h30 à la salle des fêtes de Belcastel, organisé par Belcastel Accueil Information.
167, Route des Berges de l’Aveyron 12390 Belcastel 153, Route des Berges de l’Aveyron Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 52 25  mairie@belcastel.fr

English :

At 8:30pm at Belcastel village hall, organized by Belcastel Accueil Information.

