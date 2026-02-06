Quine de l’école Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Quine de l’école

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association des parents d’élèves de Sainte-Geneviève-sur-Argence organise le quine de l’école au centre culturel, le dimanche 29 mars !

Nombreux lots 2 repas chez Serge Vieira, bon d’achat au marché et chez les commerçants…

Restauration

Buvette .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 73 56 14 71

English :

The Sainte-Geneviève-sur-Argence parents’ association is organizing the school quine at the cultural center on Sunday, March 29!

L’événement Quine de l’école Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-02-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)