Quine de l’école Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
L’association des parents d’élèves de Sainte-Geneviève-sur-Argence organise le quine de l’école au centre culturel, le dimanche 29 mars !
Nombreux lots 2 repas chez Serge Vieira, bon d’achat au marché et chez les commerçants…
Restauration
Buvette .
The Sainte-Geneviève-sur-Argence parents’ association is organizing the school quine at the cultural center on Sunday, March 29!
