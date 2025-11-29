Quine de l’école de Cardaillac Rodez
Rodez Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Samedi 2025-11-29
Grand Quine de l’APE de l’École CARDAILLAC
A la salle des fêtes de Rodez ; début du quine à 20h
Quine enfants également au programme en même temps que les grands
Ouverture des portes 19h, avec possibilité de restauration sur place
Venez nombreux tenter votre chance et remporter l’un des nombreux lots !
Ambiance conviviale assurée pour petits et grands. .
Rodez 12000 Aveyron Occitanie apecardaillacrodez@gmail.com
