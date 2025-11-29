Quine de l’école de Cardaillac

Rodez Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix du carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Grand Quine de l’APE de l’École CARDAILLAC

A la salle des fêtes de Rodez ; début du quine à 20h

Quine enfants également au programme en même temps que les grands

Ouverture des portes 19h, avec possibilité de restauration sur place

Venez nombreux tenter votre chance et remporter l’un des nombreux lots !

Ambiance conviviale assurée pour petits et grands. .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie apecardaillacrodez@gmail.com

English :

Grand Quine de l?APE de l?École CARDAILLAC

German :

Grand Quine der EV der Schule CARDAILLAC

Italiano :

CARDAILLAC Scuola PA Grand Quine

Espanol :

CARDAILLAC Escuela PA Grand Quine

L’événement Quine de l’école de Cardaillac Rodez a été mis à jour le 2025-11-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)