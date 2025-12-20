Quine de l’Ecole de Durenque Durenque
dimanche 11 janvier 2026.
Quine de l’Ecole de Durenque
Durenque Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Quine organisé par l’APE à 14h à la salle des fêtes
– Panier garni d une valeur de 300€ et lot surprise d’une valeur de 150€- Entrée libre manu.trouche@orange.fr .
Durenque 12170 Aveyron Occitanie +33 6 86 82 05 29
English :
Quine organized by the APE at 2pm in the village hall
