Quine de l’Ecole de Durenque

Durenque Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Quine organisé par l’APE à 14h à la salle des fêtes

– Panier garni d une valeur de 300€ et lot surprise d’une valeur de 150€- Entrée libre manu.trouche@orange.fr .

Durenque 12170 Aveyron Occitanie +33 6 86 82 05 29

English :

Quine organized by the APE at 2pm in the village hall

