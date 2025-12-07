Quine de l’école de Lédergues

Lédergues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Loto proposé par L’APE à 14h la salle polyvalente.

Super Quine de Noël

Venez partager un moment convivial avant les fêtes !

Plus de 3 000 € de lots sont à gagner, dont en gros lot

2 repas chez BRAS à Laguiole, d’une valeur de plus de 400 €, ainsi que de nombreux autres lots.

Tarifs des cartons

5 € le carton

10 € les 3 cartons

15 € les 5 cartons

20 € les 7 cartons

25 € les 10 cartons

Organisé par l’APE Les Pitchounes École de Lédergues

Renseignements 07 88 86 91 87 .

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie

English :

Loto organized by the APE at 2pm in the Salle Polyvalente.

German :

Lotto, das von der EV um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle angeboten wird.

Italiano :

Lotteria organizzata dall’APE alle 14:00 nella Sala Polivalente.

Espanol :

Loto organizado por la APE a las 14.00 horas en la Sala Polivalente.

L’événement Quine de l’école de Lédergues Lédergues a été mis à jour le 2025-11-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)