Quine de l’école de Lédergues Lédergues

Lédergues Aveyron
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Loto proposé par L’APE à 14h la salle polyvalente.
Super Quine de Noël
Venez partager un moment convivial avant les fêtes !
Plus de 3 000 € de lots sont à gagner, dont en gros lot
2 repas chez BRAS à Laguiole, d’une valeur de plus de 400 €, ainsi que de nombreux autres lots.
Tarifs des cartons
5 € le carton
10 € les 3 cartons
15 € les 5 cartons
20 € les 7 cartons
25 € les 10 cartons
Organisé par l’APE Les Pitchounes École de Lédergues
Renseignements 07 88 86 91 87 .
Lédergues 12170 Aveyron Occitanie
English :
Loto organized by the APE at 2pm in the Salle Polyvalente.
German :
Lotto, das von der EV um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle angeboten wird.
Italiano :
Lotteria organizzata dall’APE alle 14:00 nella Sala Polivalente.
Espanol :
Loto organizado por la APE a las 14.00 horas en la Sala Polivalente.
