Quine de l’école de Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez samedi 24 janvier 2026.
Rue des écoles Mur-de-Barrez Aveyron
Début : Samedi 2026-01-24
Organisé par l’APE de l’école. Venez nombreux!
3 parties sans ordinateur, 1 partie gratuite pour les enfants. Buvette et pâtisserie maison. De nombreux lots à gagner: bons d’achats de 250€, une nuit en chambres d’hôtes, paniers garnis, jambons…
Au gymnase de Mur-de-Barrez. .
English :
Organized by the school’s APE. Come one, come all!
