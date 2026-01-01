Quine de l’école de Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez

Quine de l’école de Mur-de-Barrez

Rue des écoles Mur-de-Barrez Aveyron

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Organisé par l’APE de l’école. Venez nombreux!

3 parties sans ordinateur, 1 partie gratuite pour les enfants. Buvette et pâtisserie maison. De nombreux lots à gagner: bons d’achats de 250€, une nuit en chambres d’hôtes, paniers garnis, jambons…

Au gymnase de Mur-de-Barrez. .

Rue des écoles Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

English :

Organized by the school’s APE. Come one, come all!

