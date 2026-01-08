Quine de l’école des lauriers roses de Millau Millau

Quine de l’école des lauriers roses de Millau Millau dimanche 18 janvier 2026.

Millau Aveyron

Tarif : 3 – 3 – 28 EUR

Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18

2026-01-18

Parc de la Victoire, Salle des Fêtes
Ouverture des portes à 13h début du quine à 14h.

1 CARTON 3 € 3 CARTONS 8€ 
6 CARTONS 15€ 12 CARTONS 28€
PARTIE SPÉCIALE 5€ LE CARTON

Plus de 7000 euros de lots.
Sur place buvette snack Confiseries.   .

Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 80 83 55 25  apel.lauriersroses@gmail.com

