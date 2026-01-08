Quine de l’école des lauriers roses de Millau Millau
Quine de l’école des lauriers roses de Millau
Millau Aveyron
Tarif : 3 – 3 – 28 EUR
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Parc de la Victoire, Salle des Fêtes
Ouverture des portes à 13h début du quine à 14h.
1 CARTON 3 € 3 CARTONS 8€
6 CARTONS 15€ 12 CARTONS 28€
PARTIE SPÉCIALE 5€ LE CARTON
Plus de 7000 euros de lots.
Sur place buvette snack Confiseries. .
Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 80 83 55 25 apel.lauriersroses@gmail.com
