Quine de l’école des Prades et collège Saint-Joseph

Marcillac-Vallon Aveyron

Quine de l’école des Prades et du collège Saint-Joseph, le samedi 22 novembre à 20h30, à la salle des fêtes de Marcillac.

Nombreux lots à gagner. .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 78 89 11 45 apelecoledesprades.infos@gmail.com

English :

Quine for the Prades school and Saint-Joseph college, Saturday November 22 at 8.30pm, at the Marcillac village hall.

German :

Quine der Schule Les Prades und des Collège Saint-Joseph am Samstag, den 22. November, um 20.30 Uhr im Festsaal von Marcillac.

Italiano :

Quine organizzato dalla scuola di Prades e dalla scuola secondaria di Saint-Joseph sabato 22 novembre alle 20.30 nella sala del villaggio di Marcillac.

Espanol :

Quine organizado por la escuela de Prades y el instituto Saint-Joseph el sábado 22 de noviembre a las 20.30 h en la sala del pueblo de Marcillac.

