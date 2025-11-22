Quine de l’école des Prades et collège Saint-Joseph Marcillac-Vallon
Quine de l’école des Prades et collège Saint-Joseph
Marcillac-Vallon Aveyron
Quine de l’école des Prades et du collège Saint-Joseph, le samedi 22 novembre à 20h30, à la salle des fêtes de Marcillac.
Nombreux lots à gagner. .
Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 78 89 11 45 apelecoledesprades.infos@gmail.com
English :
Quine for the Prades school and Saint-Joseph college, Saturday November 22 at 8.30pm, at the Marcillac village hall.
German :
Quine der Schule Les Prades und des Collège Saint-Joseph am Samstag, den 22. November, um 20.30 Uhr im Festsaal von Marcillac.
Italiano :
Quine organizzato dalla scuola di Prades e dalla scuola secondaria di Saint-Joseph sabato 22 novembre alle 20.30 nella sala del villaggio di Marcillac.
Espanol :
Quine organizado por la escuela de Prades y el instituto Saint-Joseph el sábado 22 de noviembre a las 20.30 h en la sala del pueblo de Marcillac.
