Quine de l’école

La Capelle-Bleys Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Venez tenter votre chance !

.

La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie ape-lacapellelescure@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your luck!

L’événement Quine de l’école La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)