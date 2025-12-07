Quine de l’école Notre-Dame

5 faubourg du Grès Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez gagner de nombreux lots et bons d’achats !

Sans ordinateur.

1er lot 1 bon d’achat de 200 €. .

5 faubourg du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 19 10 19 26

English :

Come and win lots of prizes and vouchers!

German :

Kommen Sie und gewinnen Sie zahlreiche Preise und Gutscheine!

Italiano :

Venite a vincere tanti premi e buoni acquisto!

Espanol :

¡Ven y gana un montón de premios y vales!

L’événement Quine de l’école Notre-Dame Villeneuve a été mis à jour le 2025-11-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)