Quine de l’école Notre-Dame Villeneuve
Quine de l’école Notre-Dame Villeneuve dimanche 7 décembre 2025.
5 faubourg du Grès Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Venez gagner de nombreux lots et bons d’achats !
Sans ordinateur.
1er lot 1 bon d’achat de 200 €. .
5 faubourg du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 19 10 19 26
English :
Come and win lots of prizes and vouchers!
German :
Kommen Sie und gewinnen Sie zahlreiche Preise und Gutscheine!
Italiano :
Venite a vincere tanti premi e buoni acquisto!
Espanol :
¡Ven y gana un montón de premios y vales!
L'événement Quine de l'école Notre-Dame Villeneuve a été mis à jour le 2025-11-17