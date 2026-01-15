Quine de l’école publique La Cavalerie
Quine de l’école publique La Cavalerie samedi 31 janvier 2026.
L’école publique Jules Verne propose un quine avec de nombreux lots à gagner.
Nombreux lots à gagner
1er gros lot Nintendo Switch 2 avec le jeu Mario Kart World
2e lot Nettoyeur Bissell
3e lot Head Spa séance de 1h30
Buvette et restauration sur place
A 20h30 à la Salle des Fêtes (ouverture des portes à 19h30) 20 .
The Jules Verne public school proposes a quine with many prizes to win.
