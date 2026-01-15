Quine de l’école publique

La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

10 cartons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’école publique Jules Verne propose un quine avec de nombreux lots à gagner.

Nombreux lots à gagner

1er gros lot Nintendo Switch 2 avec le jeu Mario Kart World

2e lot Nettoyeur Bissell

3e lot Head Spa séance de 1h30

Buvette et restauration sur place

A 20h30 à la Salle des Fêtes (ouverture des portes à 19h30) 20 .

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie

English :

The Jules Verne public school proposes a quine with many prizes to win.

