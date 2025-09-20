Quine de l’école Saint Marie Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Quine de l’école Saint Marie Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 21 février 2026.

Quine de l’école Saint Marie

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Rendez-vous le samedi 21 février pour le quine de l’école Sainte Marie.

plus d’infos à venir .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

See you on Saturday February 21 for the Sainte Marie school quine.

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 21. Februar, zum Quine der Schule Sainte Marie.

Italiano :

Ci vediamo sabato 21 febbraio per la cena della scuola Sainte Marie.

Espanol :

Nos vemos el sábado 21 de febrero para la quine de la escuela Sainte Marie.

