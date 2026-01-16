Quine de l’école Sainte Bernadette La Cavalerie

Quine de l’école Sainte Bernadette La Cavalerie dimanche 8 février 2026.

Le Pourtalou La Cavalerie Aveyron

Tarif : 20 EUR
20
Tarif de base plein tarif
10 cartons

Date : 2026-02-08
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

L’école Ste-Bernadette propose un quine avec de nombreux lots à gagner.
Nombreux lots à gagner
Buvette et petite restauration sur place.
A 14h à la Salle des Fêtes (ouverture des portes à 13h) 20  .

Le Pourtalou La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 70 23 

English :

Ste-Bernadette school organizes a quine with lots of prizes to be won.

L’événement Quine de l’école Sainte Bernadette La Cavalerie a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)