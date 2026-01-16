Quine de l’école Sainte Bernadette La Cavalerie
Quine de l’école Sainte Bernadette La Cavalerie dimanche 8 février 2026.
Quine de l’école Sainte Bernadette
Le Pourtalou La Cavalerie Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
10 cartons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
L’école Ste-Bernadette propose un quine avec de nombreux lots à gagner.
Nombreux lots à gagner
Buvette et petite restauration sur place.
A 14h à la Salle des Fêtes (ouverture des portes à 13h) 20 .
Le Pourtalou La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 70 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ste-Bernadette school organizes a quine with lots of prizes to be won.
L’événement Quine de l’école Sainte Bernadette La Cavalerie a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)