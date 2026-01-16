Quine de l’école Sainte Bernadette

Le Pourtalou La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

10 cartons

Date : 2026-02-08

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08



2026-02-08

L’école Ste-Bernadette propose un quine avec de nombreux lots à gagner.

Nombreux lots à gagner

Buvette et petite restauration sur place.

A 14h à la Salle des Fêtes (ouverture des portes à 13h) 20 .

Le Pourtalou La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 70 23

English :

Ste-Bernadette school organizes a quine with lots of prizes to be won.

L’événement Quine de l’école Sainte Bernadette La Cavalerie a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)