Quine de l’école St Jean Baptiste

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Venez nombreux au Quine de l’école Saint-Jean Baptiste !!

24 parties dont 2 à cartons pleins

1 quine atomique sans démarquer

Gros lot 1 caddie garni de produits locaux d’une valeur de 400€

Bons d’achats, volailles , jambons… .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 78 02 74 53 apel.staffrique@apel12.fr

English :

Come one, come all to the Quine de l’école Saint-Jean Baptiste!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Quine der Schule Saint-Jean Baptiste!!!

Italiano :

Venite tutti al Quine de l’école Saint-Jean Baptiste!

Espanol :

¡Venid todos al Quine de l’école Saint-Jean Baptiste!

L’événement Quine de l’école St Jean Baptiste Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)