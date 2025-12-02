Quine de l’école St Jean Baptiste Saint-Affrique
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Début : Mardi 2025-12-02
Venez nombreux au Quine de l’école Saint-Jean Baptiste !!
24 parties dont 2 à cartons pleins
1 quine atomique sans démarquer
Gros lot 1 caddie garni de produits locaux d’une valeur de 400€
Bons d’achats, volailles , jambons… .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 78 02 74 53 apel.staffrique@apel12.fr
