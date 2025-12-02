Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Quine de l’école St Jean Baptiste Saint-Affrique mardi 2 décembre 2025.

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Début : Mardi 2025-12-02
2025-12-02

Venez nombreux au Quine de l’école Saint-Jean Baptiste !!
24 parties dont 2 à cartons pleins
1 quine atomique sans démarquer
Gros lot 1 caddie garni de produits locaux d’une valeur de 400€
Bons d’achats, volailles , jambons…   .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 78 02 74 53  apel.staffrique@apel12.fr

English :

Come one, come all to the Quine de l’école Saint-Jean Baptiste!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Quine der Schule Saint-Jean Baptiste!!!

Italiano :

Venite tutti al Quine de l’école Saint-Jean Baptiste!

Espanol :

¡Venid todos al Quine de l’école Saint-Jean Baptiste!

