Quine de l’USVL

La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

4 cartons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Participez au quine de l’Union Sportive Larzac Vallées.

Nombreux lots à gagner, paniers garnis, bons d’achat, électroménager.

Gros lot un voyage d’une semaine pour 2 personnes

Buvette sur place.

A 15h à la salle des fêtes 10 .

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie

English :

Take part in the Union Sportive Larzac Vallées quine.

