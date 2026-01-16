Quine de l’USVL La Cavalerie
Quine de l’USVL La Cavalerie samedi 14 mars 2026.
Quine de l’USVL
La Cavalerie Aveyron
Tarif : 10 EUR
10
Tarif de base plein tarif
4 cartons
Date et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Participez au quine de l’Union Sportive Larzac Vallées.
Nombreux lots à gagner, paniers garnis, bons d’achat, électroménager.
Gros lot un voyage d’une semaine pour 2 personnes
Buvette sur place.
A 15h à la salle des fêtes 10 .
La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie
English :
Take part in the Union Sportive Larzac Vallées quine.
