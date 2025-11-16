Quine des écoles publiques

Rieupeyroux Aveyron

15

Début : Dimanche 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Venez nombreux au quine de l’APE pour nous aider à financer les projets scolaires de nos enfants !

De très jolis lots sont à gagner ! Vous ne pouvez pas être présents des cartons à l’ordinateur peuvent être réservés.

+ 500€ de bons d’achats, électroménager, mode, lots gourmands, lots beauté,…

Quine des enfants à 14h quine des adultes à 14h30 15 .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie ape.ecolespubliques@outlook.fr

English :

Come one, come all to the APE quine to help us finance our children’s school projects!

There are some great prizes to be won! If you can’t be there: computer boxes can be reserved.

German :

Kommen Sie zahlreich zur Quine der EV, um uns zu helfen, die Schulprojekte unserer Kinder zu finanzieren!

Es gibt sehr schöne Preise zu gewinnen! Sie können nicht anwesend sein: Computerkartons können reserviert werden.

Italiano :

Venite tutti all’APE Quine per aiutarci a finanziare i progetti scolastici dei nostri figli!

In palio ci sono fantastici premi! Se non potete partecipare, è possibile prenotare i box per i computer.

Espanol :

Venid todos al APE Quine para ayudarnos a financiar los proyectos escolares de nuestros hijos

¡Hay grandes premios para ganar! Si no puedes asistir: se pueden reservar cajas de ordenador.

L'événement Quine des écoles publiques Rieupeyroux a été mis à jour le 2025-11-03