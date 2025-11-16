Quine des écoles publiques Rieupeyroux
Quine des écoles publiques Rieupeyroux dimanche 16 novembre 2025.
Quine des écoles publiques
Rieupeyroux Aveyron
Début : Dimanche 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Venez nombreux au quine de l’APE pour nous aider à financer les projets scolaires de nos enfants !
De très jolis lots sont à gagner ! Vous ne pouvez pas être présents des cartons à l’ordinateur peuvent être réservés.
+ 500€ de bons d’achats, électroménager, mode, lots gourmands, lots beauté,…
Quine des enfants à 14h quine des adultes à 14h30 15 .
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie ape.ecolespubliques@outlook.fr
English :
Come one, come all to the APE quine to help us finance our children’s school projects!
There are some great prizes to be won! If you can’t be there: computer boxes can be reserved.
German :
Kommen Sie zahlreich zur Quine der EV, um uns zu helfen, die Schulprojekte unserer Kinder zu finanzieren!
Es gibt sehr schöne Preise zu gewinnen! Sie können nicht anwesend sein: Computerkartons können reserviert werden.
Italiano :
Venite tutti all’APE Quine per aiutarci a finanziare i progetti scolastici dei nostri figli!
In palio ci sono fantastici premi! Se non potete partecipare, è possibile prenotare i box per i computer.
Espanol :
Venid todos al APE Quine para ayudarnos a financiar los proyectos escolares de nuestros hijos
¡Hay grandes premios para ganar! Si no puedes asistir: se pueden reservar cajas de ordenador.
