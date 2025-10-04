Quine des Jonquilles des Palanges à Bertholène Bertholène

Bertholène Aveyron

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Quine des Jonquilles des Palanges 20h30 à la salle des fêtes de Bertholène.

Nombreux lots à gagner .

Bertholène 12310 Aveyron Occitanie +33 6 43 36 18 91

English :

Quine des Jonquilles des Palanges 20h30 at the village hall of Bertholène.

German :

Quine des Jonquilles des Palanges: 20:30 Uhr im Festsaal von Bertholène.

Italiano :

Quine des Jonquilles des Palanges: ore 20.30 presso la sala del villaggio di Bertholène.

Espanol :

Quine des Jonquilles des Palanges: 20.30 h en el ayuntamiento de Bertholène.

