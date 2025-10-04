Quine des Jonquilles des Palanges à Bertholène Bertholène
Bertholène Aveyron
Début : Samedi 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Quine des Jonquilles des Palanges 20h30 à la salle des fêtes de Bertholène.
Nombreux lots à gagner .
Bertholène 12310 Aveyron Occitanie +33 6 43 36 18 91
English :
Quine des Jonquilles des Palanges 20h30 at the village hall of Bertholène.
German :
Quine des Jonquilles des Palanges: 20:30 Uhr im Festsaal von Bertholène.
Italiano :
Quine des Jonquilles des Palanges: ore 20.30 presso la sala del villaggio di Bertholène.
Espanol :
Quine des Jonquilles des Palanges: 20.30 h en el ayuntamiento de Bertholène.
