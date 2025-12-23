QUINE DES POMPIERS Massegros Causses Gorges

QUINE DES POMPIERS

Participez à la Quine organisée par les pompiers du Massegros à 20h30 à la salle des fêtes du village! Parties avec ordinateur.

Tarif 2€ le carton.

SALLE DES FETES Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

English :

Join in the Quine organized by the Massegros firefighters at 8.30pm in the village hall! Games with computer.

Price: 2? per box.

