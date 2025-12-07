Quine des quilles Sénergues

Quine des quilles Sénergues dimanche 7 décembre 2025.

Sénergues Aveyron

Quine du Club de quilles, 14h à la salle des fêtes de Sénergues.
Sénergues 12320 Aveyron Occitanie +33 6 45 65 90 96 

English :

Bowling Club Quine, 2pm at the Sénergues village hall.

