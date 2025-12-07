Quine des quilles

Sénergues Aveyron

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Quine du Club de quilles, 14h à la salle des fêtes de Sénergues.

Sénergues 12320 Aveyron Occitanie +33 6 45 65 90 96

English :

Bowling Club Quine, 2pm at the Sénergues village hall.

