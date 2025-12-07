Quine des quilles Sénergues
Quine des quilles Sénergues dimanche 7 décembre 2025.
Quine des quilles
Sénergues Aveyron
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Quine du Club de quilles, 14h à la salle des fêtes de Sénergues.
Sénergues 12320 Aveyron Occitanie +33 6 45 65 90 96
English :
Bowling Club Quine, 2pm at the Sénergues village hall.
L’événement Quine des quilles Sénergues a été mis à jour le 2025-11-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)