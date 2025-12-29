QUINE des Résidents du Foyer Marie Gouyen

52 place André Jarlan Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

A 15h à l’espace André Jarlan.

Quine au bénéfice de l’association des résident du Foyer Marie Gouyen .

De nombreux lots à gagner pour l’occasion de la Saint-Valentin. .

52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr

English :

3pm at Espace André Jarlan.

L’événement QUINE des Résidents du Foyer Marie Gouyen Rignac a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)