QUINE des Résidents du Foyer Marie Gouyen Rignac
52 place André Jarlan Rignac Aveyron
Début : Dimanche 2026-02-08
A 15h à l’espace André Jarlan.
Quine au bénéfice de l’association des résident du Foyer Marie Gouyen .
De nombreux lots à gagner pour l’occasion de la Saint-Valentin. .
52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr
English :
3pm at Espace André Jarlan.
L’événement QUINE des Résidents du Foyer Marie Gouyen Rignac a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)