Quine des sapeurs-pompiers Rignac
Quine des sapeurs-pompiers Rignac dimanche 12 octobre 2025.
Quine des sapeurs-pompiers
Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
A 14h à la salle des fêtes André Jarlan.
2 parties surprises- Plus de 4000€ de lots à gagner Petite restauration sur place
1 carton: 5€ / 3 cartons 13€ / 5 cartons 20€
Ouverture salle André Jarlan à 13h .
Rignac 12390 Aveyron Occitanie amicale.sp.rignac12@gmail.com
English :
At 2pm at the André Jarlan village hall.
German :
Um 14 Uhr in der André-Jarlan-Festhalle.
Italiano :
Alle 14.00 nella sala del villaggio André Jarlan.
Espanol :
A las 14.00 horas en la sala de fiestas André Jarlan.
L’événement Quine des sapeurs-pompiers Rignac a été mis à jour le 2025-09-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)