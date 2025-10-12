Quine des sapeurs-pompiers Rignac

Quine des sapeurs-pompiers Rignac dimanche 12 octobre 2025.

Quine des sapeurs-pompiers

Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

A 14h à la salle des fêtes André Jarlan.

2 parties surprises- Plus de 4000€ de lots à gagner Petite restauration sur place

1 carton: 5€ / 3 cartons 13€ / 5 cartons 20€

Ouverture salle André Jarlan à 13h .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie amicale.sp.rignac12@gmail.com

English :

At 2pm at the André Jarlan village hall.

German :

Um 14 Uhr in der André-Jarlan-Festhalle.

Italiano :

Alle 14.00 nella sala del villaggio André Jarlan.

Espanol :

A las 14.00 horas en la sala de fiestas André Jarlan.

L’événement Quine des sapeurs-pompiers Rignac a été mis à jour le 2025-09-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)