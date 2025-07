Quine d’été à Durenque ! Durenque

Quine d'été à Durenque ! Durenque mercredi 23 juillet 2025.

Quine d’été à Durenque !

Durenque Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Venez nombreux pour tenter votre chance !

Mercredi 23 juillet à 20h30 à la salle des fêtes de Durenque

2 caddies de 150 euros

Corbeilles de fruits

Paniers gourmands

Paniers garnis… .

Durenque 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 18 85

English :

Come and try your luck!

German :

Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie Ihr Glück!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna!

Espanol :

Venga y pruebe suerte

L’événement Quine d’été à Durenque ! Durenque a été mis à jour le 2025-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)