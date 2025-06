Quine d’été à Réquista Le Bercail 2éme étage Réquista 20 juillet 2025 07:00

Quine d’été à Réquista Le Bercail 2éme étage 1 rue Abbé Bouzat Réquista Aveyron

Nouveauté 2025

le 20 juillet à 20h30 un grand quine sous la Halle couverte du marché !

Sur place il y aura aussi une formule dîner à 10€ (truffade, saucisse, chou à la crème) et une buvette à partir de 19h00.

Des cartes à points (10) seront disponibles à partir du 1er juillet chez les adhérents participants chaque carte remplie permettra de faire gagner 1 carton de quine gratuit. Chaque « point » sera assigné pour tout achat d’un minimum de 5€ chez les adhérents participants (indiqués au dos de la carte).

Le(s) carton(s) sera/seront à récupérer le soir même sur place, au stand de la vente de cartons.

Prix des cartons en vente:

1 carton 5€ 2 cartons 8€ 4 cartons 15€ 6 cartons 20€ 9 cartons 30€ .

Le Bercail 2éme étage 1 rue Abbé Bouzat

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 7 84 60 50 77 ucar.requista@gmail.com

English :

New for 2025

on July 20 at 8:30 p.m., a grand quine in the covered market hall!

German :

Neuheit 2025

am 20. Juli um 20.30 Uhr ein großes Quine unter der überdachten Markthalle!

Italiano :

Novità per il 2025

il 20 luglio alle 20.30, una grande quina nella sala del mercato coperto!

Espanol :

Novedad para 2025

el 20 de julio a las 20.30 h. ¡gran quine en el pabellón cubierto del mercado!

