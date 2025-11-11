Quine du Basket Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église
Quine du Basket Club de Laissac
LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Quine organisé par l’association du club de basket Laissagais. Quine avec ordinateur. 14h30 au centre administratif de Laissac.
LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie
English :
Quine organized by the Laissagais basketball club association. Quine with computer. 2.30pm at Laissac administrative center.
German :
Quine organisiert vom Verein des Basketballclubs Laissagais. Quine mit Computer. 14:30 Uhr im Verwaltungszentrum von Laissac.
Italiano :
Quine organizzata dall’associazione del club di pallacanestro di Laissagais. Quine con computer. ore 14.30 presso il centro amministrativo di Laissac.
Espanol :
Quine organizado por la asociación del club de baloncesto Laissagais. Quine con ordenador. 14h30 en el centro administrativo de Laissac.
