Quine du Basket Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Quine organisé par l’association du club de basket Laissagais. Quine avec ordinateur. 14h30 au centre administratif de Laissac.

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie

English :

Quine organized by the Laissagais basketball club association. Quine with computer. 2.30pm at Laissac administrative center.

German :

Quine organisiert vom Verein des Basketballclubs Laissagais. Quine mit Computer. 14:30 Uhr im Verwaltungszentrum von Laissac.

Italiano :

Quine organizzata dall’associazione del club di pallacanestro di Laissagais. Quine con computer. ore 14.30 presso il centro amministrativo di Laissac.

Espanol :

Quine organizado por la asociación del club de baloncesto Laissagais. Quine con ordenador. 14h30 en el centro administrativo de Laissac.

