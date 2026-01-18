Quine du Carladez Goul Sportif Brommat
Le Bourg Brommat Aveyron
Venez tenter votre chance au quine du foot.
Quine organisé par le club de football du Carladez Goul Sportif, à la salle des fêtes de Brommat à 14h30.
De nombreux lots à gagner! .
Le Bourg Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 7 88 97 16 01
English :
Come and try your luck at the soccer quine.
