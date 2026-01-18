Quine du Carladez Goul Sportif Brommat

Quine du Carladez Goul Sportif

Quine du Carladez Goul Sportif Brommat dimanche 12 avril 2026.

Quine du Carladez Goul Sportif

Le Bourg Brommat Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Venez tenter votre chance au quine du foot.
Quine organisé par le club de football du Carladez Goul Sportif, à la salle des fêtes de Brommat à 14h30.
De nombreux lots à gagner!   .

Le Bourg Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 7 88 97 16 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your luck at the soccer quine.

L’événement Quine du Carladez Goul Sportif Brommat a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)