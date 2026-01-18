Quine du Carladez Goul Sportif Brommat

Quine du Carladez Goul Sportif

Le Bourg Brommat Aveyron

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Venez tenter votre chance au quine du foot.

Quine organisé par le club de football du Carladez Goul Sportif, à la salle des fêtes de Brommat à 14h30.

De nombreux lots à gagner! .

Le Bourg Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 7 88 97 16 01

English :

Come and try your luck at the soccer quine.

