Quine du Club de l'Amitié La Fouillade
Quine du Club de l’Amitié La Fouillade dimanche 8 février 2026.
Quine du Club de l’Amitié
La Fouillade Aveyron
Dimanche 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Quine du Club de l’Amitié du Pays des Serènes dans la salle des fêtes d’Arcanhac à La Fouillade.
Une collation sera offerte par le club. .
La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie clami.payserenes@gmail.com
English :
Quine by the Club de l’Amitié du Pays des Serènes at the Arcanhac village hall in La Fouillade.
