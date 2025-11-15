Quine du Club de l’Amitié Saint-Affrique
Quine du Club de l’Amitié Saint-Affrique samedi 15 novembre 2025.
Quine du Club de l’Amitié
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Début : Samedi 2025-11-15
2025-11-15
Venez nombreux au Quine du Club de l’Amitié !
Quine organisé par le club de l’Amitié .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 37 74 amitie12400@orange.fr
English :
Come one, come all to the Club de l’Amitié Quine!
German :
Kommen Sie zahlreich zum Quine des Club de l’Amitié!
Italiano :
Venite tutti al Club de l’Amitié Quine!
Espanol :
¡Venid todos al Club de l’Amitié Quine!
