Quine du Club de l’Amitié

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Venez nombreux au Quine du Club de l’Amitié !

Quine organisé par le club de l’Amitié .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 37 74 amitie12400@orange.fr

English :

Come one, come all to the Club de l’Amitié Quine!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Quine des Club de l’Amitié!

Italiano :

Venite tutti al Club de l’Amitié Quine!

Espanol :

¡Venid todos al Club de l’Amitié Quine!

L’événement Quine du Club de l’Amitié Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)