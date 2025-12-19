QUINE DU CLUB DE L’ANCISE Massegros Causses Gorges
QUINE DU CLUB DE L’ANCISE Massegros Causses Gorges dimanche 29 mars 2026.
QUINE DU CLUB DE L’ANCISE
Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Le club des ainés ruraux de l’Ancise organise un Grand Loto ! Rendez-vous à la salle des fêtes du Recoux à 14h, pâtisseries offertes ! Tarif 3€ le carton.
De nombreux lots à gagner….
Le club des ainés ruraux de l’Ancise organise un Grand Loto ! Rendez-vous à la salle des fêtes du Recoux à 14h, pâtisseries offertes ! Tarif 3€ le carton.
De nombreux lots à gagner…. .
Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Club des Ainés Ruraux de l’Ancise is organizing a Grand Loto! Meet at the Recoux village hall at 2pm, with free pastries! Price: 3? per box.
Lots of prizes to be won….
L’événement QUINE DU CLUB DE L’ANCISE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2025-12-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn