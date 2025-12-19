QUINE DU CLUB DE L’ANCISE

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le club des ainés ruraux de l’Ancise organise un Grand Loto ! Rendez-vous à la salle des fêtes du Recoux à 14h, pâtisseries offertes ! Tarif 3€ le carton.

De nombreux lots à gagner….

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

English :

The Club des Ainés Ruraux de l’Ancise is organizing a Grand Loto! Meet at the Recoux village hall at 2pm, with free pastries! Price: 3? per box.

Lots of prizes to be won….

L’événement QUINE DU CLUB DE L’ANCISE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2025-12-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn