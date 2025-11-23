Quine du Club des 2 Clochers à Coussergues Palmas d’Aveyron
Quine du Club des 2 Clochers à Coussergues Palmas d’Aveyron dimanche 23 novembre 2025.
Quine du Club des 2 Clochers à Coussergues
Coussergues Palmas d’Aveyron Aveyron
Début : Dimanche 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Quine du Club des 2 clochers à 14h à la salle des fêtes de Coussergues.
Coussergues Palmas d’Aveyron 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 74 27
English :
Club des 2 clochers Quine at 2pm in the Coussergues village hall.
German :
Quine du Club des 2 clochers um 14 Uhr im Festsaal von Coussergues.
Italiano :
Quine del Club des 2 clochers alle 14.00 nella sala del villaggio di Coussergues.
Espanol :
Quine por el Club des 2 clochers a las 14h en la sala del pueblo de Coussergues.
L’événement Quine du Club des 2 Clochers à Coussergues Palmas d’Aveyron a été mis à jour le 2025-09-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)