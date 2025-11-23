Quine du Club des 2 Clochers à Coussergues Palmas d’Aveyron

Quine du Club des 2 clochers à 14h à la salle des fêtes de Coussergues.

Coussergues Palmas d’Aveyron 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 74 27

English :

Club des 2 clochers Quine at 2pm in the Coussergues village hall.

German :

Quine du Club des 2 clochers um 14 Uhr im Festsaal von Coussergues.

Italiano :

Quine del Club des 2 clochers alle 14.00 nella sala del villaggio di Coussergues.

Espanol :

Quine por el Club des 2 clochers a las 14h en la sala del pueblo de Coussergues.

