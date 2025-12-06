Quine du Club des Aînés Ruraux Mur/Taussac Lacroix-Barrez
Lacroix-Barrez Aveyron
Super Quine organisé par le Club des Aînés Ruraux de Mur-de-Barrez et Taussac.
14h00: Quine avec ordinateur à la salle des fêtes de Lacroix-Barrez. Nombreux lots jambons corbeilles de charcuterie, bons d’achats,…
Buvette sur place. .
English :
Super Quine organized by the Club des Aînés Ruraux de Mur-de-Barrez et Taussac.
