Quine du Club des Aînés Ruraux Mur/Taussac Lacroix-Barrez

Super Quine organisé par le Club des Aînés Ruraux de Mur-de-Barrez et Taussac.

14h00: Quine avec ordinateur à la salle des fêtes de Lacroix-Barrez. Nombreux lots jambons corbeilles de charcuterie, bons d’achats,…

Buvette sur place. .

Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 30 19

Super Quine organized by the Club des Aînés Ruraux de Mur-de-Barrez et Taussac.

