Quine du Club Générations Mouvement Réquista

Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation libre achat de cartons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

A 14h à la salle de spectacles. Nombreux lots.

Le quine du Club Générations Mouvement de Réquista/Connac/Saint-Jean-Delnous aura lieu à 14 heures à la Salle de Spectacles de Réquista. .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 51 04 95 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At 2pm in the auditorium. Many prizes.

L’événement Quine du Club Générations Mouvement Réquista Réquista a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)